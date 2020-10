Maura Ferrari Bravo, direttrice dell'ufficio igiene e sanità pubblica della Asl 3 di Genova, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de Il Giornale, spiegando i motivi per i quali 10 giorni fa non è stato impedito al Genoa di partire per Napoli nonostante la positività al Covid di due suoi tesserati: "Abbiamo applicato il protocollo alla lettera - ha affermato la dottoressa - Se avessimo proibito al Genoa di partire per Napoli, avremmo negato alla squadra di usufruire di un loro diritto. Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico sociale con cui si valuta il tipo di rapporti che il soggetto ha avuto".



La possibilità di bloccare la trasferta in terra campana non sarebbe stata dunque nei poteri dell'Azienda Sanitaria Locale che nella fattispecie si è limitata ad attendersi a quelle che sono le normative vigente: "Nel caso del Genoa dopo la prima positività, tutti i calciatori sono stati ritenuti contatti stretti da mettere in isolamento domiciliare. In base alla normativa, vengono disposti nuovi accertamenti e viene permesso ai calciatori di continuare ad allenarsi e a giocare, quindi a lavorare, rimanendo in una sorta di bolla. Che significa isolamento, spostamenti con mezzi privati, trasferte con aereo privato, e rientro in isolamento dopo la partita. E così è stato fatto".