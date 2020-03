Una delle immagini più iconiche dell'ultimo fine settimana calcistico, ma anche dell'attuale periodo generale, è stata senza dubbio l'esultanza dei giocatori del Genoa al termine della gara vinta in casa del Milan.



Dopo il triplice fischio del signor Doveri i rossoblù, abbracciati l'un l'altro, si sono recati in gruppo sotto il settore ospiti del Giuseppe Meazza, davanti a quello spicchio di stadio dove ipoteticamente avrebbero dovuto trovar posto i sostenitori del Grifone. Settore ovviamente vuoto, come il resto dell'impianto milanese. Circostanza che tuttavia non ha impedito a Criscito e compagni di andare a rendere un omaggio virtuale ai propri tifosi.



Come rivelato dal sito ufficiale del club a suggerire l'insolito siparietto è stato l'allenatore del Davide Nicola: "Andate laggiù, in fondo…” avrebbe detto il tecnico a propri ragazzi, spiegando poi la sua idea: “Abbiamo immaginato come se fossero stati qui, vicino a noi. Un gesto dedicato alla nostra gente che ci sta dando tanto. E’ stata una maniera per salutarli, sia pure a distanza, quando invece la distanza tra noi e loro, nelle nostre teste, non esisteva…”.