Continua a far male al Genoa la maledizione che da inizio stagione sembra affliggere la fascia sinistra dei rossoblù.



Dopo aver perso, ormai da diversi mesi, Marko Pajac e con un Mimmo Criscito non ancora in perfette condizioni fisiche, il Grifone dovrà rinunciare per il prossimo mese e mezzo anche al giovane Brayan Boci. Il 19enne esterno della Primavera del Grifone aveva fatto il suo debutto da titolare in prima squadra domenica scorsa a Modena. La sua gara però è durata meno di un tempo, dovendo abbandonare il campo prima del riposo a causa di un risentimento muscolare alla coscia.



Un danno non lievissimo della cui entità si è avuta certezza oggi. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il ragazzo hanno infatti evidenziato la presenza di una lesione al bicipite femorale destro. Un infortunio che, secondo i medici, dovrebbe tenere il giocatore fermo per almeno sei settimane.



In compenso mister Gilardino può sorridere per la piena disponibilità del pari ruolo Ridgeciano Haps, acquistato a fine mercato dal Venezia ma mai finora utilizzato dai rossoblù a causa di una lunga squalifica rimediata nella sua ultima partita in maglia arancioneroverde. Sarà quasi certamente lui il titolare della fascia mancina sabato pomeriggio contro la Spal.