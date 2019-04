Potrebbe essere Rade Krunic il prossimo regista del Genoa.



Il centrocampista sloveno dell'Empoli è da tempo un obiettivo di mercato del Grifone che già nella scorsa estate aveva provato a più riprese a portarlo in Liguria, trovando però la strenua resistenza della dirigenza toscana.



Perinetti e soci tuttavia non hanno mai perso d'occhio il talentuoso venticinquenne balcanico, autore di un'ottima stagione alla sua prima apparizione da titolare in Serie A, e a giugno sono pronti a tornare alla carica per lui. Un tentativo che vedrebbe altissime percentuali di realizzazione soprattutto nel caso l'Empoli non dovesse riuscire ad evitare la retrocessione.