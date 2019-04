"Cose che capitano e capitolo chiuso": è questo in estrema sintesi il pensiero univoco di dirigenza e allenatore del Genoa riguardo alla lite scoppiata durante l'intervallo della sfida di sabato scorso contro l'Udinese.



Alla fine dei primi 45 minuti di gioco, al rientro negli spogliatoi, Zukanovic e Pereira si sono resi protagonisti di una lite furibonda alla quale ha preso parte anche Miguel Veloso, intervenuto per difendere il connazionale. La vicenda è presto divenuta di dominio pubblico, suscitando parecchie polemiche. A gettare acqua sul fuoco ci hanno pensato però prima i dirigenti rossoblu, con Perinetti in testa , poi Cesare Prandelli.



Se il direttore generale ha minimizzato l'episodio, classificandolo come un normale evento da spogliatoio, Prandelli ha chiuso definitivamente la faccenda Ieri pomeriggio, durante la conferenza stampa di presentazione alla gara di domani con l'Inter. Il tecnico ha detto chiaramente di ritenere l'episodio chiuso con la multa comminata ai tre responsabili. Sanzione esclusivamente economica i cui introiti verranno devoluti in beneficenza all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini.



Nessuna ripercussione ci sarà invece nella formazione, tanto che sia Zukanovic che Pereira partiranno regolarmente titolari contro i nerazzurri.