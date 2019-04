È dedicata alla lite scoppiata tra zukanovic e Pereira nell'intervallo della partita di sabato scorso contro l'Udinese l'apertura della conferenza stampa tenuta da Cesare Prandelli in vista della gara con l'Inter: “Arrivati ieri al campo - ha detto il tecnico a buoncalcioatutti.it - ho avuto una positiva sorpresa da parte della squadra e dei giocatori, che consapevoli di quello che era successo nell’intervallo si sono scusati e, soprattutto, hanno capito di aver sbagliato. Per me l’argomento è chiuso“.



Prandelli si è poi concentrato sulle sedie derivanti dalla sfida con i nerazzurri: "Mi aspetto e sono convinto di vedere una squadra decisamente diversa rispetto a Udine, sia tatticamente che dal punto di vista nervoso e della concertazione. Avremo il nostro pubblico ad aiutarci in maniera straordinaria contro una grande squadre che arriverà molto arrabbiata, leggendo le dichiarazioni. Secondo me siamo pronti”.



Con l'Inter dovrebbe tornare a disposizione anche Andrea Favilli, reduce dalla buona prova in Primavera: “Verrà in panchina con noi e questo può essere un premio e un messaggio per lui, che fa sempre parte di questa squadra. Poi tornerà a fare una o due partite con la Primavera, perché la condizione generale è buona, ma deve ritrovare quei dettagli importanti per avere abilità e agilità negli ultimi metri. Siamo contenti abbia segnato, le reazioni sono positive. Questo è il programma per lui”.