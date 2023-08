In Turchia danno l'affare praticamente per concluso: Miguel Crespo sarà a breve un nuovo giocatore del Genoa.



Secondo diversi media del paese transcontinentale, il Fenerbahce avrebbe accettato l'offerta dei rossoblù per il 26enne centrocampista portoghese, il cui contratto è in scadenza tra meno di un anno, che dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo in Italia per circa 3 milioni di euro. L'operazione sarebbe sul punto di chiudersi a breve.



Sarebbe dunque l'ex Braga, domiciliato sul Bosforo dal 2021, il tassello in grado di completare il reparto centrale di Gilardino, anche grazie alla sua grande duttilità tattica. Crespo può infatti agire da mediano, regista o trequartista.



Da parte del Grifone, al momento, non arrivano però conferme né smentite.