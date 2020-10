Se l'ultimo mercato invernale del Genoa si era distinto per una lunga serie di ritorni, quello estivo ha invece portato a Pegli solo volti nuovi. Con un'eccezione: Mattia Bani.Il difensore 26enne, proveniente dal Bologna, sarà infatti il tanto sospirato rinforzo che Rolando Maran attendeva per il proprio reparto arretrato.Per il centrale toscano l'arrivo nella Genova rossoblú rappresenterà a tutti gli effetti un ritorno al passato, visto che proprio qui iniziò la sua carriera da professionista. Con la primavera del Grifone Bani disputa due stagioni da protagonista ma non riesce ad approdare in prima squadra, venendo lasciato libero dalla società una volta diventato maggiorenne.Sembra la fine di tutto. La pietra tombale sulle sue speranze di realizzare il sogno che ogni bambino culla non appena scopre il pallone. Deluso da un mondo che non sembra volergli concedere spazio, Mattia decide di tornare a casa, in quella Borgo San Lorenzo in cui è natto, a due passi da Firenze. Ma la sua scalata verso il grande calcio ricomincia proprio da lì, con i dilettanti della Juventus Fortis. Nel piccolo club di provincia Bani è la stella che illumina il campionato di Serie D e la sua personalità non passa inosservata. A fine stagione arriva la chiamata della Reggiana, che lo fa debuttare in Serie C. Poi il suo viaggio graduale attraverso tutte le categorie del calcio nostrano prosegue con Pro Vercelli e Chievo. E grazie ai clivensi che il 5 gennaio 2018 Mattia completa la sua scalata, guadagnandosi anche la chiamata per uno stage con la Nazionale maggiore durante l'interregno di Gigi Di Biagio. Un anno fa il passaggio a Bologna, con la cui maglia si mette in luce arrivando anche a siglare quattro reti eOra la carriera di Mattia Bani ricomincia da dove era iniziata. In quella Genova rossoblú che qualche anno fa non credette in lui ma che adesso è pronta a riabbracciarlo, nominandolo nuovo ministro della difesa.