Il tempo di Lasse Schone al Genoa sembra essere scaduto. Dopo una sola stagione il regista danese è ormai ad un passo dal salutare il Grifone.



Almeno tre le possibili destinazioni, due in Italia e una in patria.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, infatti, il 34enne di Glostrup potrebbe essere il prossimo rinforzo di Torino o Cagliari, entrambe alla ricerca di un mediano d'esperienza. Da non escludere, tuttavia, neppure un ritorno in Danimarca dove il Copenaghen, che già la scorsa settimana a ripreso Ankersen sempre dai rossoblù, non vede l'ora di abbracciare l'ex capitano dell'Ajax.