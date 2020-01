Di rossoblù in rossoblù. La stagione di Andrea Pinamonti potrebbe continuare con i medesimi colori con i quali è iniziata ma con una maglia differente.



L'attaccante ventenne del Genoa è infatti corteggiato con insistenza dal Cagliari che ha individuato in lui il sostituto ideale di un'altra vecchia conoscenza del Grifone, quel Leonardo Pavoletti, out da inizio campionato e che ai box dovrà restare per almeno altri due mesi.



Come si sa, tuttavia, la situazione di Pinamonti è tutt'altro che semplice. Formalmente il ragazzo, ancora di proprietà dell'Inter, passerà a titolo definitivo al Genoa il prossimo 1 febbraio. Ipotizzare una sua cessione ad un altro club in questa sessione di mercato diventa quindi molto complicato. A meno che, come sempre emergere negli ultimi giorni, i rossoblù non decidano di anticiparne l'acquisto versando ai nerazzurri i 18 milioni pattuiti in estate con due settimane d'anticipo. A quel punto i liguri potrebbero poi cedere il giocatore ad un terzo club, anche in prestito, con l'Inter che manterrebbe comunque un diritto di riacquisto su di lui.



Ed è proprio in questo tipo di soluzione che il Cagliari confida per poter regalare a Rolando Maran il suo nuovo centravanti.