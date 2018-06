Armando Izzo è ad un passo da lasciare il Genoa per vestire la maglia del Sassuolo.



Secondo quanto riferisce Sky Sport le due dirigenze avrebbero trovato nel pomeriggio l'accordo per definire il passaggio del 26enne difensore campano dai rossoblù ai neroverdi.



Nonostante il punto di incontro tra le due società tuttavia la trattativa non può ancora definirsi conclusa. Il giocatore non avrebbe infatti ancora accettato la destinazione, forse nella speranza di potersi accasare al West ham, altro club fortemente interessato alle sue prestazioni.