Genoa, accordo con il Verona: stretta per Henry

Il Genoa pare aver individuato il tanto sospirato vice-Retegui.

Tra tanti profili sondati dal club rossoblù la scelta alla fine pare essere caduta sul centravanti del Verona Thomas Henry.



Le due società avrebbero già raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento del 29enne francese alla corte di Alberto Gilardino sulla base di circa 4 milioni di euro.



Henry è sbarcato in Serie A nell'estate 2021, quando divenne l'acquisto più costoso nella storia del Venezia. Dopo una stagione in Laguna, dove nonostante 9 reti non riuscì ad evitare la retrocessione in B, il giocatore si trasferì a Verona, raccogliendo però alterne fortune e siglando appena 5 reti in diciotto mesi.