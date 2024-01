Genoa, il Bari scarica Aramu che può finire alla Sampdoria

Sembra destinata a concludersi dopo appena sei mesi l'esperienza di Mattia Aramu al Bari.



In Puglia il trequartista piemontese non è riuscito a imporsi, disputando una solo gara per intero delle 13 giocate in maglia biancorossa e non trovando mai la via della rete. Un rendimento deludente che starebbe inducendo la dirigenza dei galletti ad anticipare la fine del suo prestito dal Genoa.



Tuttavia difficilmente l'ex Venezia tornerà in rossoblù. Probabile per lui una nuova cessione temporanea, magari sempre a Genova ma sull'altra sponda del Bisagno. Aramu piace infatti alla Sampdoria che già lo scorso agosto aveva intavolato con il Grifone una trattativa poi naufragata per portare in blucerchiato Massimo Coda, altro tesserato rossoblù fuori dai piani di mister Gilardino.