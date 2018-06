Dopo il portiere Ionut Radu e il difensore Federico Valietti, il Genoa è ad un passo dal tesserare un altro giovane proveniente dal vivaio dell'Inter.



Il club rossoblù ha infatti raggiunto l'intesa con Andrea Pinamonti per il suo trasferimento in Liguria, dove il diciannovenne di Cles andrà a percepire uno stipendio da un milione netto per i prossimi cinque anni.



Al club nerazzurro verrà invece corrisposto un indennizzo da 10 milioni oltre ad essere garantito il diritto di riacquisto sul ragazzo per le prossime due stagioni. E proprio su questa clausola lavoreranno nelle prossime ore le due dirigenze. Quella nerazzurra vorrebbe infatti che il diritto di ricompra non andasse oltre i 18 milioni mentre i colleghi rossoblù sembrano intenzionati a chiederne almeno 25. Ad ogni modo si tratta di dettagli che molto difficilmente impediranno il buon esito dell'operazione che già nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi, inducendo magari le due società a trovarsi a metà strada tra domanda e offerta.