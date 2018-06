Giornata importante in casa Genoa quella odierna. Molte delle strategie future del sodalizio ligure, soprattutto in attacco, potrebbero infatti dipendere dall'esito dell'incontro in programma a Milano tra il presidente Enrico Preziosi e l'agente di Andrea Pinamonti, Mino Raiola.



L'interesse del club più antico d'Italia per il promettente attaccante di scuola Inter è noto ormai da qualche settimana , anche se la trattativa appare del tutto slegata dal maxi scambio di giovani al quale stanno lavorando da un po' di tempo le due società.



In particolare è proprio il numero uno rossoblù a voler scommettere forte sul centravanti 19enne da un paio di stagioni aggregato alla prima squadra nerazzurra dove però non è mai riuscito a trovare lo spazio desiderato. E proprio la voglia di giocare con continuità e senza troppa pressione addosso potrebbe convincerlo ad accettare la corte del Grifone.



L'Inter, da parte sua, ha bisogno di realizzare importanti plusvalenze entro la fine del mese, per sistemare definitivamente il contenzioso sul fair play finanziario aperto con l'Uefa e per questo non vorrebbe veti alla partenza del classe 99, a patto di poter vantare su di lui un futuro diritto di riacquisto.



Occhio però alla concorrenza del Leganés. Secondo voci provenienti dalla Spagna, il club iberico sarebbe infatti disponibile ad investire sul ragazzo ben 10 milioni di euro. Tuttavia Pinamonti preferirebbe restare in Italia dove tra le squadre interessate a lui ci sarebbe anche la Roma.