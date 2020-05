Lunga intervista ieri sera dagli studi di Sky Sport per Martin Adailton.



Collegato da casa sua, l'ex attaccante brasiliano ha risposto a molte domande poste dai telespettatori. Una di questa, in particolare, ha riguardato la sua esperienza al Genoa. Interpellato da un tifoso rossoblù su chi fosse più bravo a tirare le punizioni tra lui e il suo compagno di squadra Leon, Adailton ha replicato così: "Sicuramente io. Scherzi a parte, Leon era bravissimo anche lui ma devo dire che io ero meglio. Negli allenamenti ho vinto parecchie scommesse con lui. Devo portare un po’ d’acqua verso il mio mulino e quindi dico che ero meglio io con il mancino. E poi lui in questo momento non si può difendere...".