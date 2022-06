Si separano ufficialmente le strade del Genoa e die il giocatore campano affida il suo saluto al popolo rossoblù alla propria pagina Instagram.Attraverso una lunga lettera l'ormai ex numero 4 del Grifone ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino in questa sua lunga avventura ligure, assicurando che prima o poi tornerà in società. Ma nelle parole di Criscito si intuisce anche come la decisione, per quanto condivisa sia stata in qualche modo favorita dall'attuale dirigenza:"Caro Genoa, non avrei immaginato n’è voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole … l… ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c è niente da fare i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore ..ho gioito , lottato , sofferto per te e ho dato sempre il massimo … mi dispiace non aver raggiunto l'obiettivo ma ti auguro di volare in alto nei mesi e anni a venire".- ha poi proseguire il difensore - sicuramente.. volevo ringraziaretutte le persone che mi sono state accanto in questi dieci anni rossoblu, a partire dai compagni di squadra fino ad arrivare alle persone che lavorano in sede.. ma