Il Toronto FC si appresta a parlare sempre più italiano. La franchigia canadese, che nelle prossime ore accoglierà l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, è infatti ad un passo dal definire l'ingaggio di Domenico Criscito. Il difensore campano ha definito la rescissione del contratto che lo legava al Genoa - come ha annunciato ufficialmente il club sul proprio sito - e a breve inizierà la sua prossima avventura, la seconda all'estero dopo l'esperienza allo Zenit San Pietroburgo dal 2011 al 2018.



Questo il comunicato sull'addio di Criscito: "Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!".