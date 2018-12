Tra i possibili addii al Genoa nel prossimo mercato di gennaio c'è anche quello di Lisandro Lopez.



Il centrale argentino, sbarcato in Liguria lo scorso agosto dopo una telenovela durata quasi 3 mesi , doveva essere il perno della retroguardia rossoblù. Si è rivelato invece essere un vero e proprio oggetto misterioso.



A lungo fuori per infortunio sotto la gestione Ballardini, la situazione dell'ex Inter non è migliorata con l'arrivo di Juric prima e di Prandelli poi, dal momento che il campo per lui è rimasto sempre e comunque un miraggio.



Arrivato in prestito dal Benfica, le condizioni per il suo riscatto prevedono che esso sia automatico dopo 15 presenze stagionali. Un'ipotesi sempre più remota dal momento che alla fine della stagione mancano appena 20 gare e che finora l'argentino ne ha disputata soltanto una, quella di Coppa Italia di un mese fa contro l'Entella. Probabile quindi che Lopez possa salutare il Grifone già nelle prossime settimane tornando in Portogallo oppure venendo girato dal Benfica ad un'altra società.