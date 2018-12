Antonino Barreca per la fascia sinistra, Stefano Sturaro per la mediana: sono questi i due obiettivi principali del Genoa in vista del mercato di gennaio.



Due trattative avviate da tempo e che la dirigenza rossoblù è convinta di poter condurre presto in porto, puntellando quanto prima la rosa da mettere a disposizione di Cesare Prandelli. Ma siccome quando si tratta di calciomercato nulla è mai certo fino al momento delle firme sui contratti, ecco che il club ligure sta cercando due soluzioni alternative con le quali tutelarsi nel caso nè il laterale del Monaco nè il centrocampista dello Sporting Lisbona accettassero la corte del Grifone.



Secondo Gianluca Di Marzio tra gli obbiettivi secondari del Genoa sarebbero Pawel Jaroszynski e Ivan Radovanovic, entrambi attualmente domiciliati al Chievo ma, anche alla luce della difficile situazione di classifica dei veronesi, accetterebbero di buon grado un trasferimento in Liguria.