potrebbero presto sedersi attorno a un tavolo per discutere di almeno un paio di operazioni di mercato.Ormai da oltre un anno il Grifone segue attentamente le prestazioni diduttile centrocampista di 24 anni figlio dell'ex bandiera del Cagliari Pierpaolo.Cresciuto nelle serie minori del calcio nazionale, Bisoli junior è arrivato alle rondinelle nell'estate 2016 dimostrandosi subito un elemento in grado di far fare il salto di qualità al reparto centrale del club lombardo, diventando titolare inamovibile e realizzando ben undici reti in due stagioni.Come detto il Genoa lo segue ormai da parecchio tempo ma per assicurarsene le prestazioni dovrà convincere il patron bresciano Massimo Cellino ad accettare la sua offerta. L'ex presidente del Cagliari sarebbe anche disposto a lasciar partire il ragazzo ma pretendendo come cgiovane centrocampista attualmente in prestito all'Avellino che il Genoa prelevò proprio dai biancazzurri un anno e mezzo fa. "Rimasi allibito quando seppi della sua cessione - ha dichiarato un paio di mesi fa Cellino - Un giocatore così non si vende. Con Preziosi molto presto parlerò del ragazzo. E se riesco lo riporto a casa”.Una soluzione che al momento non sembra però convincere più di tanto la dirigenza rossoblù, intenzionata a dare un'opportunità a Morosini dopo il pochissimo spazio avuto a disposizione nel finale dello scorso campionato.