La tanta ventilata e alla fine sfumata cessione di Gianluca Scamacca, rimasto in bilico sulla porta di Villa Rostan per tutto il mese di gennaio, ha bloccato un'operazione di mercato che avrebbe potuto portare al Genoa un nuovo attaccante.



Nei giorni antecedenti la chiusura delle trattative invernali il Grifone si era mosso alla ricerca del sostituto del centravanti romano nell'eventualità che lo stesso salutasse Pegli. Ipotesi puoi sfumata anche per via proprio del mancato arrivo in rossoblù di colui che avrebbe dovuto prenderne il posto.

Nelle ultime ore di mercato in particolare i dirigenti liguri avevano rivolto la propria attenzione verso Arthur Cabral, 22enne brasiliano del Palmeiras attualmente in prestito al Basilea che ne riscatterà il cartellino a fine stagione. Proprio la renitenza degli elvetici a rinunciare al giocatore a campionato in corso avrebbe fatto saltare l'operazione e, contestualmente, anche l'addio di Scamacca.



L'idea di vestire Cabral con i colori del club più antico d'Italia, tuttavia, non pare essere passata ai vertici del Grifone. Anzi, secondo quanto riporta Primocanale, la dirigenza rossoblù continuerebbe a monitorarne le prestazioni nell'intenzione di tornare alla carica in vista del prossimo campionato.