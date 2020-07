L'agente di Mimmo Criscito, Andrea D'Amico, esprime preoccupazione per l'andamento del Genoa dopo la ripresa del campionato: "La situazione è naturalmente preoccupante - ha dichiarato a Radio Marte - ad Udine hanno ripreso per la coda il pareggio. Francamente la situazione è difficile. Il Genoa ha cambiato molto in queste stagioni ma il calcio vuol dire equilibrio".



Per D'Amico le spiegazioni della metamorfosi subita dal Grifone dopo la sosta è dovuta proprio alle conseguenze della quarantena: "Il campionato è diverso dopo la ripresa, sia per i tre mesi di inattività ma anche per l’impatto mentale che ha avuto il lockdown. Anche giocare in uno stadio vuoto senza pubblico significa tirare fuori delle capacità mentali. Il lavoro sul gruppo diventa importante quanto quello atletico. Inter e Verona ieri sono scivolate perché mentalmente quando pensi che la partita sia facile poi la perdi. L’anno scorso sia Fiorentina che Genoa si salvarono all’ultima giornata salvandosi tra loro. Noi spesso parliamo di calciomercato e nomi in arrivo, ma poi la gestione dei calciatori è più importanti rispetto agli acquisti”.