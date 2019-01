Crescenzo Cecere, agente di Ionut Radu, portiere del Genoa, parla a FcInterNews.it dell'ex Inter: "È un grandissimo portiere: è cresciuto molto in questa prima parte di stagione e sta dimostrando di poter stare nel calcio dei grandi. Ha scalzato Marchetti e ben tre allenatori, Ballardini, Juric e Prandelli, lo hanno confermato titolare. Cosa succederà in estate? L’Inter è legata al giocatore così come il giocatore è legato all’Inter: la società nerazzurra ha il controllo totale sul ragazzo perché ha degli accordi con il Genoa (sulla base di una recompra, ndr) e credo che non ci saranno problemi. Se non ci dovesse essere l’Inter, ci saranno altre squadre: spagnole e inglesi, infatti, lo stanno seguendo con una certa attenzione".