"Destinazione molto gradita": così Stefano Salvini, procuratore di Lasse Schone definisce il possibile sbarco del suo assistito a Cagliari.



Il procuratore del centrocampista danese del Genoa, attualmente in quarantena domiciliata a causa della positività al covid, ha svelato a calciocasteddu.it l'esistenza di una trattativa con la società sarda: "Abbiamo parlato con il club della necessità tattica di avere un giocatore come Schöne e siamo in attesa. Contiamo di avere un riscontro nel giro di poco tempo".