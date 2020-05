Lunga intervista quest'oggi sulle colonne del Secolo XIX perex attaccante di Genoa e Torino degli anni '90.Aguilera ha parlato della situazione mondiale e di come sta vivendo dal suo Uruguay l'emergenza coronavirus che ha coinvolto il nostro Paese: "il vostro è stato un Paese generoso con me, da voi è cambiata la mia vita, già da quando feci gol in amichevole con l’Italia: 1-1, gol di Baggio e pareggio mio, nel 1989. Come sapete, amo Genova e se andai via dopo 3 anni non fu per mia volontà, ci sarei rimasto a vivere.".Il 'papero' ha poi spiegato come nelle lunghe giornate di quarantena ci sia stato anche il Grifone a tenergli compagnia: ", l’impresa di Anfield in Uefa, con la mia doppietta. Oggi i Reds sono i più forti d’Europa, ma che partita abbiamo fatto lì? Incredibile. Per la prima volta dal ’92 l’ho rivista tutta eAl secondo gol andai verso la panchina per gioire con i compagni, impazzivo di felicità, ma a riguardarla mi sarebbe venuta anche voglia di abbracciare i nostri tifosi come fece Eranio, che mi aveva fatto l’assist".Tra i protagonisti di quel grande Genoa c'era anche il suo partner d'attacco Thomasgli davi la palla e col suo fisico da gigante ci pensava lui. In area sapeva sempre dove stare: è il compagno con cui mi sono trovato meglio. L’anno del quarto posto facemmo 30 gol in due, 15 a testa, lui senza tirare rigori: pochi giocavano con due punte vere come noi, e