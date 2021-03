Un Genoa ad organico pressoché completo ha eseguito nel pomeriggio di oggi la seconda seduta d'allenamento in vista della trasferta di venerdì sera in casa del Parma.



Dopo essere scesi in campo al Signorini già nella giornata di ieri, i rossoblù hanno continuato la preparazione anche oggi. Per mister Ballardini un solo assente, il lungodegente Luca Pellegrini, mentre non sono previste squalifiche in arrivo. Anzi contro i ducali il tecnico ravennate potrà contare sui rientri di Andrea Masiello e Mattia Destro, fermati dal giudice sportivo contro l'Udinese, e del convalescente Francesco Cassata, fuori per scelta tecnica con i friulani.