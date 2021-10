nelle prime sette giornate di campionato. Più di ogni altro club di Serie A, Venezia escluso dal momento che in questa speciale graduatoria i lagunari sono appaiati ai liguri.Un dato che entrambe le formazioni potrebbero presto migliorare, dal momento che negli organici a disposizione di Davide Ballardini e Paolo Zanetti figurano elementi che ancora non hanno mai visto il campo neppure per un secondo.In particolare i rossoblù sembrano destinati a ritoccare quanto prima il loro primato.tutte probabili pedine a cui il Grifone dovrebbe affidarsi dopo la sosta per provare a risalire in classifica. Tra i non utilizzati ci sono poi anche i tre portieri(che però ha giocato in Coppa Italia contro il Perugia),e i due centrocampistientrambi però momentaneamente esclusi dalla lista Figc. Il primo è alle prese con i postumi di un'operazione chirurgica al ginocchio, il secondo è stato invece messo fuori rosa per motivi tecnici.Ribaltando la classifica si nota poi comerecuperi esclusi,. Dietro al portiere sardo il più utilizzato è stato capitansempre presente nelle prime sei giornate dal primo all'ultimo minuto e fuori soltanto nei 27 minuti finali della sfida di sabato scorso contro la Salernitana. A chiudere il podio virtualecon 585 minuti giocati.