"Sogno una nuova stagione: questa è da vivere": è il titolo scelto dal Genoa per presentare la propriache scatterà ufficialmente questa mattina alle 10 al Museo del club presso il Porto Antico.Ad un mese esatto dal primo fischio d'inizio dell'anno, fissato per sabato 18 agosto, i tifosi rossoblù potranno finalmente rinnovare o sottoscrivere ex-novo la tessera che permetterà loro di assistere dal vivo a tutte le gare interne di campionato del Grifone, giunto alla dodicesima stagione consecutiva in Serie A, una striscia record nel dopoguerra.come sempre,La prima fase sarà riservata esclusivamente aiche fino a domenica 29 luglio potranno rinnovare il proprio tagliando; la seconda, che inizierà il mercoledì successivo e proseguirà fino all'avvio del campionato, sarà invece quella della cosiddetta, periodo nel quale tutti potranno acquistare il proprio tagliando.ma sono previsti una lunga serie di sconti per donne, ragazzi sotto ai 18 anni e Over 65, oltre che per chi presenterà un nuovo abbonato.Per la sottoscrizione di tutti gli abbonamenti, che avverrà esclusivamente in formato digitale, è necessario dotarsi della tessera sociale Dna Genoa.