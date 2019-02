Dopo averlo avuto a disposizione con la sua squadra Primavera, l'allenatore delle giovanili del Genoa, Carlo Sabatini, ha parlato ai microfoni di TeleNord del prossimo rientro in prima squadra del convalescente Stefano Sturaro: "Non lo conoscevo personalmente - ha ammesso il tecnico - ma sono rimasto sorpreso in positivo dal suo atteggiamento: ha chiesto di allenarsi con noi due volte. In più, ieri sera ha portato tutti quanti fuori a cena. Fisicamente è in crescita, il suo recupero è vicino".



Sabatini si è poi concentrato anche su un giovane rossoblù di recente entrato in un vortice di voci di mercato, il portierino Alessandro Russo: "E' sicuramente un ragazzo su cui puntare. Si allena quotidianamente con Scarpi e Raggio Garibaldi, con noi, fa la rifinitura e gioca la partita: è in buone mani. E’ un ottimo portiere ma ha bisogno di tempo, non paragoniamolo a Donnarumma e Buffon".