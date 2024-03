Genoa, allarme rientrato: Vasquez disponibile per il Frosinone

Marco Tripodi

Direttamente da Dallas arriva un grosso sospiro di sollievo per il Genoa: Johan Vasquez ha pienamente superato il problema muscolare che lo aveva afflitto nel corso della gara di giovedì scorso contro Panama.



Nella notte italiana il difensore messicano è sceso regolarmente in campo con la propria nazionale, sfidando nella finale di Concacaf Nations League gli Stati Uniti padroni di casa. La conquista del trofeo è andata alla compagine a stelle e strisce, vittoriosa 2-0, ma la buona notizia per Vasquez e il Genoa è che il Pipa è rimasto in campo per tutti e 97 i minuti di gioco, dal primo all'ultimo, recuperi compresi.



Una notizia importante per Alberto Gilardino che temeva di dover rinunciare a uno

dei suoi pretoriani nella gara di sabato pomeriggio al Luigi Ferraris contro il Frosinone. Con i ciocari Vasquez sarà invece regolarmente al suo posto, sul centro-sinistra della difesa rossoblù.