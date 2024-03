Genoa, allarme Vasquez: il difensore si ferma con il Messico

Marco Tripodi

Non solo sorrisi per il Genoa dal giovedì delle nazionali.



Se da una parte il popolo rossoblù esulta per la doppietta di Mateo Retegui con l'Italia e per la quasi contemporanea tripletta di Albert Gudmundsson con l'Islanda, a fare da contraltare c'è la notizia che ribalza direttamente da oltreoceano. Durante l'incontro tra Messico e Panama, valido come semifinale della Final Four di Concacaf Nations League, il difensore della Tricolor e del Grifone Johan Vasquez è stato costretto ad abbandonare il campo a una decina di minuti dal triplice fischio.



Secondo quanto riporta la stampa messicana il 23enne ha accusato un problema muscolare che ne mette in dubbio la presenza lunedì nella finalissima del torneo contro gli Usa. La preoccupazione del Genoa tuttavia è che Vasquez non possa recuperare in tempo in vista del futuro impegno del Grifone, quello di sabato 30 marzo a Marassi contro il Frosinone.