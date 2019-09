Genoa in campo in vista del Cagliari. Questo il report ufficiale del club verso l'anticipo di domani di Serie A: "Dentro ai dettagli della partita con il Cagliari che vedrà il Grifone di scena venerdì nell’anticipo della quarta giornata della Serie A Tim 2019/20. Nel comfort di una giornata finalmente più mite come temperatura rispetto alla calura degli ultimi giorni, Criscito e compagni hanno iniziato a provare gli accorgimenti per il match con gli isolani. Tra le pieghe degli addestramenti di routine, possesso palla e sincronizzazioni il pane quotidiano, sono state affrontate situazioni di gioco che verranno riprese nella rifinitura di giovedì (conferenza di mister Andreazzoli alle 14)".