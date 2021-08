Tra le società più attive in questi ultimi giorni di mercato ci sono senza dubbio Torino e Genoa. Le due nobili decadute del nostro calcio sono a colloquio per studiare diverse operazioni. Tra queste una emersa nelle ultime ore vorrebbe il ritorno di Armando Izzo in rossoblù in cambio dello sbarco in granata di Davide Biraschi.



Lo riporta Sky Sport.