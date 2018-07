Termineranno ufficialmente domani, con il suo arrivo nel ritiro del Genoa a Bardonecchia, le vacanze estive di Diego Laxalt.



Ma con il gruppo rossoblù l'esterno uruguaiano potrebbe rimanere soltanto pochi giorni. La sua intenzione mai nascosta è infatti quella di cambiare aria e anche il Genoa sembra disposto ad assecondarlo, forte soprattutto delle tante offerte ricevute in queste settimane che ne hanno fatto lievitare il cartellino ben oltre i 15 milioni di euro inizialmente pretesi da Enrico Preziosi.



Laxalt è del resto conteso dalle squadre di quasi tutti i campionati continentali, dall'Inghilterra alla Spagna passando per Francia, Germania, Portogallo e Turchia. Un giro d'Europa nel quale ora si iscrive anche la Russia. Secondo il Secolo XIX infatti lo Zenit avrebbe messo nel proprio mirino il venticinquenne di Montevideo, arrivando ad offrire 20 milioni al Genoa è quasi tre di ingaggio al giocatore per i prossimi cinque anni. Se l'affare andasse in porto si profilerebbe uno scambio di testimone sulla fascia sinistra di Zenit e Genoa, dopo il recente ritorno in rossoblù dell'ex capitano della formazione di San Pietroburgo Mimmo Criscito.