Genoa, altra tegola per Gilardino: Messias si blocca di nuovo. Niente derby né Juventus

AFP via Getty Images

Non bastasse il bruttissimo infortunio occorso sabato a Venezia a, la cui stagione risulta gravemente compromessa, il Genoa deve fare i conti anche con il nuovo di colui che sulla carta avrebbe dovuto sostituire l'ucraino.Proprio quando sembrava pronto al rientro in campo, dopo quasi un mese di stop,. A frenare il brasiliano, in precedenza vittima di un problema all'adduttore è caduto vittima di un altro guaio muscolare, questa volta accusato al polpacciosempre a Marassi.

Come rivela Telenord, nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto a risonanza magnetica per conoscere l'entità dell'infortunio e cercare di capire i tempi del possibile rientro in campo.