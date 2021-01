Torna a scaldarsi l'asse di mercato che unisce la Genova rossoblù a Reggio Calabria.



Dopo il passaggio in prestito, avvenuto la scorsa estate, dell'attaccante francese Gabriel Charpentier, Genoa e Reggina sono sul punto di far compiere un analogo percorso ad altri due giocatori di proprietà dei liguri.



L'intesa per il trasferimento temporaneo del 21enne centrocampista romeno ​Claudiu Micovschi è di fatto già stata raggiunta e presto potrebbe essere replicata da quella simile per un altro mediano del Grifone, il 26enne croato Petar Brlek.