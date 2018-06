Sembra non conoscere tregua il via vai lungo l'asse che collega la Genova rossoblù alla Milano nerazzurra.



Dopo i trasferimenti già perfezionati dei giovani Radu e Valietti e quello imminente di Pinamonti, il Genoa sembra infatti aver individuato altri due tesserati dell'Inter come possibili rinforzi del proprio organico.



Secondo la Gazzetta dello Sport il club più antico d'Italia avrebbe messo nel mirino l'italobrasiliano Eder e l'ivoriano Yann Karamoh. Difficile arrivare al primo, sia per l'alto ingaggio percepito che per i suoi trascorsi in blucerchiato, meno complicato aggiudicarsi il diciannovenne africano, magari in prestito ma solo in caso di mancato acquisto di Pinamonti.