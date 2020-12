Piove sul bagnato in casa Genoa. E non solo perché il centro sportivo rossoblù da due giorni è tempestato dagli eventi meteorologici come gran parte del nord Italia.



A tre giorni dalla delicata sfida del Franchi contro la Fiorentina, Rolando Maran rischia di dover rinunciare anche a Valon Behrami, assente alla partitella odierna di fine allenamento a causa di un trauma ad un ginocchio la cui entità verrà valutata con più accuratezza nelle prossime ore.



In caso di defezione del centrocampista svizzero, la lista degli indisponibili che attualmente comprende ben sette elementi, si allungherebbe ulteriormente. Tuttavia la speranza di Maran è che almeno un paio di essi, nella fattispecie capitan Criscito e Pippo Melegoni, possano tornare abili ed arruolabili entro le prossime 72 ore.