Genoa, altro nome accostato alla società: Follieri interessato al club

Sabato si avvicina e con esso anche l'assemblea dei soci che scriverà una pagina importante del futuro del Genoa.Oltre all'uscita di scena di tutti i membri del CDA appartenenti alla 777 Partners, l'appuntamento ratificherà infatti anche l'aumento di capitale da oltre 40 milioni di euro che consentirà al club di completare senza problemi la stagione in corso. Ma tale cifra definirà anche chi sarà di fatto l'azionista di maggioranza della società rossoblù, sostituendo la holding della Florida che nell'autunno 2021 subentrò a Enrico Preziosi.

Sul nome del nuovo gestore vige per il momento la più totale riservatezza, anche se diversi rumors affiorano giorno dopo giorno. Dopo la smentita arrivata direttamente dalla Francia dal figlio di Bernard Arnault, che ha definito "Fake news" le voci di un possibile interesse del capo di Louis Vuitton per il Genoa, il profilo accostato oggi ai rossoblù è quello diSecondoil 46enne pugliese,sarebbe il principale indiziato a prendere in mano le redini del club. Accostato in passato anche a Roma e Palermo, società di cui avrebbe tentato l'acquisto,L’accusa era di aver ottenuto in modo fraudolento 2,4 milioni di dollari, facendo credere agli investitori che avesse legami con il Vaticano. Con quel denaro ha acquistato le proprietà statunitensi indesiderate della Chiesa cattolica romana con uno sconto.