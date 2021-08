Svanito o quasi Skhodran Mustafi, in stallo Nikola Maksimovic, il Genoa prosegue nella ricerca di un difensore centrale d'esperienza.



L'ultimo nome comparso sulla lista di Francesco Marroccu è quello di Federico Fazio, 34enne argentino della Roma già in passato sondato senza successo dal Grifone. Ora però le condizioni potrebbero essere differenti.



Già ai margini della rosa giallorossa nella passata stagione, Fazio non pare essere molto apprezzato neppure da Josè Mourinho. Inoltre il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per la Roma cederlo ora significherebbe poter monetizzare, seppur minimamente, dalla sua partenza.