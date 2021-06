Parma sembra essere diventata il luogo ideale per il Genoa in cui fare la spesa in vista della prossima stagione.



Dopo aver messo nel mirino i vari Juraj Kucka, Jasmin Kurtic e Luigi Sepe, il Grifone avrebbe adesso individuato un altro elemento dei ducali che potrebbe fare comodo alla causa di Davide Ballardini.



Secondo quanto riferisce il portale ForzaParma, i rossoblù vorrebbero portare a Pegli anche Riccardo Gagliolo, 31enne difensore esterno cresciuto nel vivaio della Sampdoria.



Nato a Imperia, Gagliolo nel 2019 ha acquisito la cittadinanza svedese, grazie alla mamma nativa proprio del paese scandinavo, disputando anche una gara con la nazionale gialloblù.