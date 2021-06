La linea telefonica che collega Genoa e Parma appare in queste ore davvero incandescente. Il club rossoblù e quello crociato sono infatti in contatto per definire i possibili cambi di casacca di almeno sei giocatori, tre per parte.



Al Grifone interessano i profili di Juraj Kucka (peraltro un ex), Jasmin Kurtic e Luigi Sepe; ai ducali piacciono Andrea Favilli, di rientro dal prestito al Verona, Mattia Bani, già domiciliato temporaneamente in Emilia nella seconda parte dell'ultima stagione, e Alberto Paleari.



Lo scrive questa mattina il Secolo XIX.