Il Genoa ha messo le mani sull'erede di Cristian Romero.



Il difensore centrale argentino ormai promesso sposo della Juventus, ma solo a partire dalla stagione 2020/2021, verrà Con ogni probabilità sostituito in rossoblù da colui che già nel Belgrano, suo club di provenienza, ne ha raccolto il testimone un anno fa. Si tratta del diciassettenne Bruno Amione, giocatore che i liguri ormai da mesi stanno trattando con la società di Cordoba.



L'intesa di massima tra la dirigenza rossoblu quella argentina è già stata raggiunta e prevede un esborso da parte deiliguri di circa 5 milioni di euro. A causa della non ancora raggiunta la maggiore età tuttavia Amione dovrebbe trasferirsi in Italia soltanto dal prossimo gennaio, alla riapertura del mercato. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport.