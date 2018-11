Il Genoa di Ballardini è solo un ricordo, solo due punti conquistati dal Grifone nelle quattro partite della gestione Ivan Juric, finito già nella graticola dopo la manita rimediata dall'Inter. "Preziosi furibondo" titola Tuttosport, il presidente dei rossoblù pensa già al ribaltone e ha due nomi in mente per risollevare l'ambiente: Davide Nicola, già vicino in passato, e Cesare Prandelli. Ore di riflessione a Genoa, la panchina di Juric traballa.