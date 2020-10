Chiusa, si spera in maniera definitiva, la parentesi Covid, con tutti i giocatori tornati negativi al coronavirus, l'infermeria del Genoa resta comunque sembra molto frequentata.



Aldilà del lungodegente Sturaro, fuori dallo scorso luglio e destinato a ritrovare il campo non prima di fine novembre, nel derby di domenica Rolando Maran dovrà fare certamente a meno anche di Davide Zappacosta e Eldor Shomurodov, entrambi alle prese con guai muscolari che li terranno tra gli indisponibili certamente anche nelle prossime gare dei rossoblù.



Ma le rinunce per il tecnico trentino potrebbero non finire qui. Anche Mattia Bani e Luca Pellegrini non appaiono infatti al pieno della forma. E se per l'ex difensore del Bologna le possibilità di recupero non sono comunque e poche, più scetticismo si respira attorno all'esterno romano. Ieri i due si sono allenati a parte, assieme a Sturaro e agli ultimi convalescenti dal Covid, Brlek e Males. Le loro condizioni verranno vagliate attentamente nell'allenamento di oggi e nella rifinitura di domani.