Nella giornata in cui è arrivata l'ufficialità del passaggio di Sabelli dal Genoa al Brescia e nell'attesa di definire l'eventuale trasferimento in Lombardia del giovane attaccante Flavio Bianchi e del portiere Lorenzo Andrenacci, rossoblù e rondinelle sono al lavoro per concludere un'altra operazione di mercato.



Stando a quanto riporta il quotidiano Brescia Oggi, il Grifone avrebbe proposto alla squadra guidata da Filippo Inzaghi il cartellino di Valon Behrami. Lo svizzero, ormai prossimo ai 36 anni, ha il contratto in scadenza a fine giugno.