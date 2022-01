Esordio tutto sommato positivo per il neo-acquisto del Genoa Kelvin Yeboah.



Il giovane attaccante ha debuttato ieri sera in rossoblù, nella gara persa dal Grifone ai supplementari in casa del Milan. Una prestazione sfortunata ma incoraggiante in vista del futuro: "Questa sera - ha dichiarato il giocatore a Sky Sport - mister Shevchenko ci ha chiesto di giocare senza paura, dando tutti il cento per cento".



L'ex Sturm Graz si è poi concentrato sulla sua prestazione: "Esordire al Meazza è stata una grande soddisfazione perché ho dimostrato soprattutto a me stesso che ce l'ho fatta. Ho attraversato un periodo difficile, nel quale ho pensato di mollare il calcio. Ogni esperienza, però, ti fa crescere mentalmente e passo dopo passo ti ritrovi qui".





Chiusura infine sulla chiamata del Genoa: "E' stata una cosa del tutto inaspettata perché non mi aspettavo di arrivare già ora in Italia. Ma poter essere allenati da Shevchenko fa un grande effetto. Spero di poter restare qui molto a lungo”.