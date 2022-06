Non solo Italia. Nel futuro di Andrea Cambiaso spunta un'inedita pista estera.



Il giovane esterno del Genoa, da tempo seguito da vari club della nostra Serie A, ora è entrato nel mirino anche del Siviglia che vorrebbe affidargli la propria fascia mancina.



Per lasciar partire il proprio giocatore, i rossoblù sparano però piuttosto alto, considerando anche che Cambiaso andrà in scadenza tra un anno esatto. Come ricorda Il Secolo XIX questa mattina il Grifone chiede per il 22enne 15 milioni di euro. Il quotidiano ricorda inoltre che parte di quella cifra andrà girata direttamente all'ex presidente rossoblù Enrico Preziosi.