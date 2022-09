I tre colpi conclusivi del mercato del Genoa dovranno pazientare ancora un po' per fare il proprio esordio dal primo minuto in maglia rossoblù. Anche a Palermo domani sera, nell'anticipo del quinto turno di B, Alexander Blessin pare infatti intenzionato a riproporre ciò che è già avvenuto contro Pisa e Parma, modificando al minimo il suo undici iniziale.



Niente debutto dall'inizio, quindi, per Mattia Aramu, George Puscas e Kevin Strootman, tutti destinati ad uscire dal tunnel del Barbera con addosso la tuta d'ordinanza. Cosa del resto già accaduta nella partita di sabato scorso con il Parma, trascorsa interamente in panchina. Un piccolo passo avanti, comunque, rispetto alla precedente trasferta dell'Arena Garibaldi quando i tre, giunti da poche ore a Genova, non erano stati neppure convocati.



La sensazione è che tuttavia questa volta per loro potrebbe esserci spazio a gara in corso. Un'eventualità che permetterebbe a ciascuno di disputare i primi minuti in maglia rossoblù. D'altra parte è soltanto questione di tempo. L'atteso debutto del trio delle meraviglie si fa sempre più vicino.